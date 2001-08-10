Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2023
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12:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Семьи Южно-Сахалинск приглашают участвовать в конкурсе на лучшее чучело Масленицы

Семьи Южно-Сахалинск приглашают участвовать в конкурсе на лучшее чучело Масленицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк им. Ю. Гагарина принимает заявки на участие в семейных конкурсах в рамках общегородского гуляния "Масленица", рассказали ТИА "Острова" в парке.
 
Заявки принимаются на участие в конкурсах:
 
1. Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Маслёна - краса!»

2. Конкурс на лучшую креативную работу «Топтыгин, Потапыч и Ко» - роспись гуашью фигуры медведя из фанеры.
 
Заявки на участие в конкурсах принимаются до 20.02.2023 включительно. Заполняйте документы на сайте 
и отправляйте на почту [email protected] с пометкой ("Название конкурса").

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