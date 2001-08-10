В Сахалинской области началась запись детей в загородные лагеря на 2023 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юных жителей островного региона примут "Чайка", "Лесное озеро", "Юбилейный" и "Восток". Всего же, по предварительным данным, грядущая оздоровительная кампания охватит свыше 58 тысяч человек, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Вопросы организации летнего отдыха обсуждались на заседании межведомственной комиссии при правительстве Сахалинской области. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств и контролирующих органов.

- Кроме загородных лагерей, на Сахалине и Курилах будут работать более 300 площадок. Наша задача - сделать лето комфортным для ребят. Поэтому областные власти, как и прежде, возьмут на себя большую часть расходов на отдых и оздоровление детей. 85 процентов стоимости путевок родителям компенсируют за счет средств регионального бюджета. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут отдыхать бесплатно, - сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Заявления от родителей для получения путевок в загородные лагеря принимаются только в электронной форме с помощью информационной автоматизированной системы "Е-услуги. Образование".

- Министерство образования провело большую работу по обновлению содержания профильных смен загородных лагерей. В прошлом году они были посвящены темам: "Большая перемена", "Шахматная школа", "Профильные техноотряды", "Орлята России". Теперь особое внимание уделим патриотическому воспитанию, - отметила министр образования области Анастасия Киктева.

Оздоровительная кампания 2022 года охватила 59 тысяч юных жителей области, в том числе 90 процентов детей из семей в трудной жизненной ситуации. В регионе было организовано 386 мест отдыха.