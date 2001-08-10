Сахалинэнерго предлагает сахалинским выпускникам целевое обучение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" приглашает выпускников сахалинских школ и средних профессиональных образовательных учреждений на целевое обучение в высших учебных заведениях. Это возможность получить высшее образование бесплатно, с гарантией прохождения практики и трудоустройства, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Обучение будет проходить в Сахалинском государственном университете, Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Дальневосточном федеральном университете по подготовке специалистов по направлениям: "Электроэнергетика и электротехника", "Инжиниринг тепловых электрических станций", "Инжиниринг электроэнергетических систем".

Поступление на целевой курс проводится по отдельному конкурсу с учетом результатов ЕГЭ и только после заключения между абитуриентом и энергокомпанией соответствующего договора. Абитуриенты, зачисленные в ВУЗ в рамках целевой подготовки, будут обладать всеми правами студентов, поступивших по общему конкурсу на бюджетные места: иметь студенческий билет и зачетную книжку, получать стипендию и проживать в общежитии учебного заведения, обслуживаться в библиотеке ВУЗа.

"В прошлом году от Сахалинэнерго на целевое обучение поступили двое абитуриентов, - рассказала начальник Управления по работе с персоналом энергокомпании Виктория Месензова. - Для нас - это хорошая возможность получить молодые кадры, обладающие необходимыми знаниями, практическими навыками и профессиональными качествами, а для молодежи - отличный шанс не просто бесплатно приобрести востребованную специальность, но и гарантированно трудоустроиться в нашей компании.

Целевое обучение будет проходить за счет ассигнований федерального бюджета. Своим студентам Сахалинэнерго предусматривает корпоративную поддержку в виде компенсации проезда к месту учебы и обратно 1 раз в год, выплату стипендии и предоставление оплачиваемой практики при условии хорошей успеваемости в соответствии с учебным планом.

Тем выпускникам, кто решил поступить по целевому направлению, необходимо до 3 февраля текущего года обратиться в отдел найма, учета и развития персонала Сахалинэнерго по тел. (4242) 78-22-07 или направить информацию о кандидате по адресу электронной почты: [email protected]