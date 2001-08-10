37 семей в Аниве получили жилье взамен аварийного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В жилом комплексе "Анивский берег" сдали два дома на 15 и 45 квартир. Больше половины из них выкуплены для жителей аварийного фонда из Анивы, сел Петропавловское, Высокое и Огоньки. Квартиры новоселы получили бесплатно в рамках программы расселения аварийного жилья. Сахалинская область - один из регионов-лидеров в стране в решении этого вопроса, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Квартиры на улице Пудова сдали со свежим ремонтом - поклеены обои, уложен линолеум, установлены двери, вся необходимая сантехника, электроплиты и водонагреватели. Новоселам остается только расставить свою мебель. Жильцы принимали непосредственное участие в приемке будущих квартир.

- Я уже сегодня буду сюда переезжать. Вещи у меня собраны, с перевозчиками мы договорились. Такая замечательная квартира! У нас теперь есть просторный и светлый зал, уютная кухня. Раньше мы проживали в Петропавловском в ужасных условиях - маленькая и холодная квартира, - поделилась Евгения Пирогова.

Подъезды пятиэтажек оснащены подъемниками для маломобильных людей. Во дворе обустроили детскую площадку, по желанию жителей оборудовали место для сушки белья и установили скамейки.

- Несмотря на возникшие трудности с поставками материалов, мы продолжили работать. Вышли на поставщиков, которые обеспечили нас всем необходимым. При строительстве домов на Пудова использовали стройматериалы отечественного производства, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Денис Золотов.

По словам мэра Анивского района Светланы Швец, месяц назад в райцентре заселили 100 квартир, в том числе в двух новостройках на улице Транспортной. В ближайшее время начнут строить три двухквартирных дома в Петропавловском и пять домов по две квартиры в каждом - в Мицулевке.

- В этом году планируем выдать еще 22 комплекта ключей в Троицком. Благодаря активной поддержке губернатора Валерия Лимаренко мы начали предоставлять комфортное жилье уже по новой программе расселения, - отметила Светлана Швец.

Отметим, в прошлом году Сахалинская область получила из федерального бюджета более 10 млрд рублей - это наибольший объем поддержки на расселение непригодного жилфонда среди всех российских регионов. Квартирный вопрос решается с помощью различных механизмов: приобретается жилье на первичном и вторичном рынках, выплачивается выкупная стоимость аварийных квартир.

За последние два года благодаря новой программе переселения жилищные условия улучшили почти 8 тысяч сахалинцев и курильчан. В этом году из аварийного жилья планируется переселить 5 тысяч человек.