Тихоокеанское
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1 Февраля 2023
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16:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Наважья путина в Поронайском районе близится к завершению

Наважья путина в Поронайском районе близится к завершению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По состоянию на 30 января рыбопромышленные предприятия, добывающие навагу в заливе Терпения, выловили более 3 тысяч тонн рыбы.

Сегодня реализация свежемороженой наваги в рамках регионального проекта «Досутпная рыба» в поронайском районе осуществляется:

- магазин «Золотая рыбка» (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 100) - 60 руб./кг;

- киоск «Морепродукты» (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 2) - 60 руб./кг;

- магазин «Новинка» (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 80) – 63 руб./кг;

- супермаркет «Первый» (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 53) – 63 руб./кг;

- магазин «Горизонт» (г. Поронайск, ул. Победы, 82) - 65 руб./кг;

- магазин «Полянка» (с. Восток, ул. Гагарина, 19) – 75 руб./кг;

- магазин «Эконом» (пгт. Вахрушев, ул. Центральная, 62) - 90 руб./кг;

- магазин «Денник» (с. Забайкалец, ул. Центральная, 10) – 95 руб./кг;

Поставщиками рыбы являются рыболовецкий колхоз «Дружба» и ООО
«Поронайский зверосовхоз».

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