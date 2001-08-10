Сахалинэнерго вручена благодарность за оказание гуманитарной помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллектив ПАО "Сахалинэнерго" награжден благодарностью секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака за поддержку воинских подразделений и семей военнослужащих - участников специальной военной операции Российской Федерации.

Работники энергокомпании собрали более 3 млн рублей в рамках благотворительной акции, чтобы оказать поддержку сахалинцам, призванным на службу в Вооружённые Силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации.

На собранные средства были приобретены и переданы предметы личного пользования и вещи, которые особенно нужны в зимний период.

Также оказана помощь в поездке на Донбасс трем участникам общественной группы, которая занимается вопросами поддержки мобилизованных сахалинцев и курильчан, чтобы на месте проконтролировать условия пребывания военнослужащих, помочь в решении бытовых вопросов.

В числе первоочередных мер поддержки, оказываемых Сахалинэнерго своим работникам, призванным на воинскую службу – единовременная выплата в размере двухсот тысяч рублей каждому мобилизованному. Также закупается необходимые мобилизованным предметы личного пользования, которые повышают их оснащённость.

Компания также осуществляет поддержку семей мобилизованных работников. Несовершеннолетним детям компания ежемесячно выплачивает социальную выплату. Дети и жёны обеспечиваются корпоративными медицинскими страховками.