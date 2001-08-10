Сахалинэнерго вручена благодарность за оказание гуманитарной помощи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Коллектив ПАО "Сахалинэнерго" награжден благодарностью секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака за поддержку воинских подразделений и семей военнослужащих - участников специальной военной операции Российской Федерации.
Работники энергокомпании собрали более 3 млн рублей в рамках благотворительной акции, чтобы оказать поддержку сахалинцам, призванным на службу в Вооружённые Силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации.
На собранные средства были приобретены и переданы предметы личного пользования и вещи, которые особенно нужны в зимний период.
Также оказана помощь в поездке на Донбасс трем участникам общественной группы, которая занимается вопросами поддержки мобилизованных сахалинцев и курильчан, чтобы на месте проконтролировать условия пребывания военнослужащих, помочь в решении бытовых вопросов.
В числе первоочередных мер поддержки, оказываемых Сахалинэнерго своим работникам, призванным на воинскую службу – единовременная выплата в размере двухсот тысяч рублей каждому мобилизованному. Также закупается необходимые мобилизованным предметы личного пользования, которые повышают их оснащённость.
Компания также осуществляет поддержку семей мобилизованных работников. Несовершеннолетним детям компания ежемесячно выплачивает социальную выплату. Дети и жёны обеспечиваются корпоративными медицинскими страховками.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
- 16:17 27 Января Сахалинцев и курильчан призывают активнее подавать заявления на возврат взносов на капремонт
11:41 27 Января Инфляцию на Сахалине замедлили поставки авто из Японии
16:09 26 Января Администрация Южно-Сахалинска организовывает подвоз воды населению
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
10:07 3 Января Каждый четвертый сахалинец считает, что события 2022 года не повлияли на компанию, где он работает
10:10 3 Января Воспитанники детского центра получили подарки от сахалинских следователей
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?