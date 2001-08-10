Более 12 тысяч южносахалинцев уже объединились в ТОСы и благоустраивают свои дворы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году администрация Южно-Сахалинска продолжит работу по привлечению жителей к созданию территориальных общественных самоуправлений. Планируется, что по итогам года в городе будет уже больше 100 ТОСов. В скором времени будет объявлено о старте очередного конкурса по благоустройству территорий ТОС на предоставление муниципального гранта, рассказали ТИА "Острова" в городской админстрации.

Напомним, ТОС - это форма самоорганизации граждан на определенной части муниципального округа для осуществления собственных инициатив граждан по вопросам местного значения, в частности, вопросам благоустройства. ТОСы могут создаваться как в границах одного дома, нескольких домов, так и целого микрорайона. Практика создания территориальных общественных самоуправлений начала реализовываться в Южно-Сахалинске с 2016 года, тогда в городе было всего 3 ТОС.

На сегодняшний день в городе создано и действует уже 99 ТОС, 7 из которых — ТОС «Выбор, ТОС «Инициатива», ТОС «Радужный», ТОС «Космос», ТОС «Академическая 32», ТОС «Гвардия», ТОС «Мк.Солнечный» - зарегистрированы в качестве юридических лиц.

- Более 12 400 горожан уже объединились в ТОС. Администрация уделяет большое внимание развитию территориальных общественных самоуправлений и поддерживает инициативы жителей - к примеру, действует финансовый механизм поддержки - ежегодно проводится грантовый конкур. Прием заявок начнется в конце февраля и продлится 30 дней, информация об этом будет объявлена дополнительно. В мае-июне комиссия подведет итоги. Максимальная сумма муниципального гранта составляет 500 тыс. рублей. Общее финансирование конкурса в 2023 году составит 7 миллионов рублей, - отметил директор департамента внутренней политики Роман Хлудин.

Традиционно жители в первую очередь в рамках данного конкурса решают вопросы, связанные с благоустройством и озеленением дворов, представляют проекты, связанные с обустройством зон активного отдыха, строительством спортивных сооружений, зон активного отдыха; ремонтом и установкой детского игрового, спортивного оборудования, ограждения; ремонтом и установкой малых архитектурных форм; установкой видеонаблюдения за объектами благоустройства и озеленения, малых архитектурных форм, игровых и спортивных сооружений.

В 2022 году 29 проектов получили поддержку на общую сумму почти в 9,2 млн. руб. В основном, жители направили средства на реализацию таких инициатив, как озеленение, художественное оформление территории (ТОС «Горького-2», ТОС «Малиновка», ТОС «Высота», ТОС «Комсомольская, 188», ТОС «Пограничная, 20», ТОС «Пограничная, 22», ТОС «Радужный» и др.); установка видеонаблюдения за объектами благоустройства и озеленения (ТОС «Горького 18», ТОС «Благополучие»; ТОС «Есенина,5А», ТОС «Мк.Солнечный», ТОС «Комсомольская, 295Б», ТОС «Чехова, 103» и др.); ремонт и установка малых архитектурных форм (ТОС «Мира-65»).

Всего с момента реализации конкурса финансовую поддержку получили 166 проектов.

Инициативные граждане, желающие принять участие в создании ТОС и реализовать социальные инициативы, могут обращаться в департамент внутренней политики, контактный телефон: 300-814 (доб.4, 5). Подробная информация о том, как создать ТОС, размещена на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2849).