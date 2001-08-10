Муниципальные услуги департамента образования Южно-Сахалинска можно получить в электронном виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент образования города Южно-Сахалинска сообщает о возможности получения государственных и муниципальных услуг онлайн, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, чтобы оформить разрешение на расходование денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним, жителям города следует воспользоваться региональным порталом государственных услуг.

Отметим, с начала 2023 года на сайте стали доступны еще 3 услуги:

- выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним;

- выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;

- выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью.

На сайте можно оформить услугу по установлению опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами и по выплате денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье.

Напомним, для работы с электронными сервисами требуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Добавим, проконсультироваться по вопросам предоставления услуг можно в отделе опеки и попечительства департамента образования в рабочее время по телефону: (4242) 312-691 (добавочные номера 2-15).