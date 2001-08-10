В Южно-Сахалинске детский сад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается реализация проекта "Сопричастность", к которому ежедневно подключаются организованные коллективы и неравнодушные горожане. Детский сад "Чебурашка" также собрал посылки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала заведующая детским садом №9 "Чебурашка" Роза Янушковская, коллектив дошкольного образовательного учреждения и родители воспитанников в течение недели укомплектовали более 20 коробок с гуманитарной помощью и принесли их в один из пунктов сбора.

- Все дружно откликнулись. Очень трогательно было видеть, как общее дело всех объединило, как искренне люди сопереживают. Это прочувствовали и наши воспитанники - они нарисовали открытки для бойцов, - поделилась Роза Янушковская.

Напомним, проект "Сопричастность", инициированный сахалинским отделением партии "Единая Россия", в Южно-Сахалинске реализуется при содействии местного отделения партии, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин.

Присоединиться к акции могут все желающие. Список необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии "Единая Россия": https://t.me/er_uzhno. Пункты гуманитарной помощи открыты: в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), ул. Больничной, 34.

Подробную информацию о гуманитарной помощи и проекте "Сопричастность" также можно получить на горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.