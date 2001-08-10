Южно-Сахалинцев приглашают провериться на возможные онкозаболевания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 февраля 2023 года с 9.00 до 15.00 в онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей, посвященный Дню борьбы с онкозаболеваниями, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

Специалисты приглашают на прием пациентов, не состоящих на учете по онкопатологии. Будут принимать врачи онкологи общего профиля, онкогинекологи и онкомаммологи. Также будет проводиться маммография и низкодозовая КТ легких.

Прием и проведение диагностических процедур будет осуществляться по предварительной записи. Телефон для записи 8 (4242) 76 09 03.