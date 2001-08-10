Жителям Южно-Сахалинска сделают перерасчет за "воду с неприятным запахом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с обращениями жителей Южно-Сахалинска в период с 25 по 30 января по вопросам неприятного запаха в холодной воде был реализован комплекс мер по устранению причин ситуации, в том числе была проведена масштабная промывка сетей. В "РВК-Сахалин" принято решение о перерасчете стоимости услуг холодного водоснабжения, оказанных в этот период, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".
Как рассказала коммерческий директор "РВК-Сахалин" Юлия Кириллова, перерасчет коснется тех абонентов, водоснабжение которых осуществляется с водозабора "Луговое".
«Мы понимаем, что абоненты в конце января испытывали неудобства, поэтому в компании было принято решение полностью исключить из квитанций размер платы за холодную воду, поставляемую в указанный период января. В настоящее время мы уточняем адреса и период по каждому жилому дому. Данные будут учтены в квитанциях за февраль»,- рассказала Юлия Кириллова.
Сумма перерасчета для каждого абонента будет высчитываться индивидуально. Всем потребителям вне зависимости от способа начисления оплаты - по прибору учета или по нормативу - перерасчет сделают за шеть дней.
"РВК-Сахалин" приносит извинения и просит абонентов отнестись с пониманием к квитанциям за январь с полными суммами. Перерасчет будет учтен в квитанциях за февраль, которые населению будут направлены в первых числах марта.
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