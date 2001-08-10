В Южно-Сахалинске проверили условия содержания собак без хозяев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается работа по контролю за животными без владельцев. Помимо отлова в компетенции администрации размещение собак в специальных питомниках. Накануне специальная комиссия проверила исполнение условий муниципального контракта по содержанию в одном из самых больших питомников городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уточним, согласно действующему законодательству, безнадзорные животные изымаются с улиц, и после проведения ветеринарно-профилактических мероприятий их возвращают в естественную среду. В питомниках оставляют только агрессивных и больных особей. На основании муниципального контракта в приюте благотворительного фонд защиты животных "Помощь животным Сахалина" Ксении Завадской содержится 470 собак.
В результате осмотра установлено, что в приюте благотворительного фонда животные содержатся в вольерах по 4-5 особей. Некоторые собаки, которые по каким-то причинам не могут проживать с остальными, размещены в отдельных будках. Кормление животных проводится дважды в день.
- Сегодня мы проводим проверку исполнения условий муниципального контракта по содержанию безнадзорных животных в Южно-Сахалинске. Наша задача осуществить пересчет собак, также смотрим в каких условиях содержатся животные, - рассказал начальник МКУ "Управления мониторинга городского хозяйства" Олег Вторушин, - Мы присутствовали во время дневного кормления. Они получают сухой корм, каши, мясо. В целом к условиям, в которых размещены животные, нареканий нет.
В ходе проверки специальная комиссия не смогла ознакомиться с необходимой документацией, хранящейся у директора, которая сейчас находится в командировке. Также не на всех клетках и вольерах присутствовали информационные таблички, которые должны содержать описание собаки, ее номер в соответствии с чипом и дату поступления в приют. В связи с чем, возникла сложность в пересчете и идентификации собак, которые содержатся в приюте на основании муниципального контракта. В адрес руководителя будет вынесена претензия об устранении недочетов.
Напомним, южносахалинцы могут сообщать о местах обитания животных без владельцев в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по телефону: 300-765 (доб. 1, 2).
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