Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2023
Сейчас 03:53
70,52|76,30|66,91
Для жителей Лугового запланирован выездной прием граждан
09:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Лугового запланирован выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 1 февраля, в 16.00 в Луговом состоится выездной прием граждан специалистами управления жилищной политики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией по ул. Гайдука, 1.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?