Тихоокеанское
информационное агентство
31 Января 2023
Сейчас 09:45
69,59|75,78|66,91
Более сотни домов в Южно-Сахалинске останутся без воды после обеда 30 января
09:11, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе матерям сахалинцев, погибших в Донбассе, вручили ордена Мужества

В Поронайском районе матерям сахалинцев, погибших в Донбассе, вручили ордена Мужества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе матерям военнослужащих ефрейтора Данила Кабанова и рядового Николая Пухова, погибших в ходе СВО, вручили ордена Мужества, присужденные посмертно. Награду женщинам передал глава Поронайского городского округа  Антон Карпуков совместно с военным комиссаром Макаровского, Поронайского и Смирныховского районов Виктором Гришковым.
 
Оба воина погибли при выполнении боевых задач, мужественно защищая свою Родину. Должностные лица поблагодарили родителей погибших солдат за воспитание своих сыновей настоящими героями, за их подвиг и самоотверженность. Выразили соболезнования этой невосполнимой утрате. Героизм Данила и Николая навсегда останутся в памяти.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?