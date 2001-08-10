В 2023 году будут капитально отремонтированы четыре южно-сахалинские школы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это касается тех образовательных учреждений областного центра, которые стали участниками федеральный проекта "Модернизация школьных систем". Капитальный ремонт ожидает две школы, лицей и гимназию. Задача - завершить работы к 1 сентября 2023 года, расскзали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в школе №3 будут отремонтированы кровля и фасад, в лицее №1 - системы водо- и теплоснабжения, а также канализация, в гимназии №2 - вентиляционная система, а в школе №5 - спортивный зал.

В настоящее время ведется работа по выбору подрядчиков, их планируют определить уже предстоящей весной.

- После это будут обозначены точные сроки проведения работ. Указанные образовательные учреждения ждет достаточно серьезный процесс, который требует продолжительного времени. Поэтому сейчас разрабатываются различные варианты организации образовательного процесса, чтобы нынешний и предстоящий учебные годы завершился и начался в установленные сроки в очном режиме, - отметила заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова.

В департаменте образования также отметили, что сроки проведения ремонта каждого конкретного учреждения зависят от видов работ. Все мероприятия будут проводиться с полным соблюдением требований безопасности и выстроены таким образом, чтобы максимально не мешать организации учебного процесса.