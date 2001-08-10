Южно-Сахалинск и Югра обменялись опытом по вопросам развития ТОС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации областного центра состоялась видеоконцеренция с Ханты-Мансийском. В ней принял участие генеральный директор Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов. Темой стало развитие территориального общественного самоуправления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В мероприятии приняли участие вице-мэр Дмитрий Хайбриев, директор департамента внутренней политики Роман Хлудин, а также представители общественного совета города.
Напомним, в областном центре ТОСы зарекомендовали себя как эффективный инструмент реализации социальных проектов, направленных на благоустройство города. Инициативы активистов, получившие грантовую поддержку муниципалитета помогают сделать Южно-Сахалинск еще более комфортным и безопасным, способствуют созданию условий для интересного досуга жителей. Во дворах устанавливаются новые МАФы, появляются дополнительные зеленые зоны и цветочные клумбы. Так, в 2022 году в грантовом конкурсе победили и получили поддержку 29 территорий общественного самоуправления.
– Муниципалитет всесторонне поддерживает это движение, в том числе мы принимаем участие в мероприятиях, которые позволяют поделиться своими наработками, перенять опыт коллег из других городов, – отметил Роман Хлудин.
Южносахалинским общественникам рассказали о деятельности Центра гражданских и социальных инициатив Югры, в частности о сопровождении социально значимых проектов, организации обучения некоммерческих объединений.
Большой интерес у участников мероприятия вызвала работа портала ЕЛКА (единого личного кабинета активиста), на котором собрана полная и актуальная информация о конкурсах, в которых могут принять участие общественники, о проектах, которые уже реализуются в каждом муниципалитете. Отдельные разделы посвящены социально-ориентированным организациям, волонтерским отрядам, опубликованы рейтинги муниципалитетов по количеству реализованных инициатив и другие полезные сведения.
– Югра поделилась с нами интересным опытом. На единой платформе каждый может заявить о себе, будь то юридическое лицо или общественник, это очень удобно. Кроме того, грамотно выстроена система оценки инициатив, – рассказала представитель общественного совета Мария Ульянова. – есть очень интересные идеи, которые будут полезны как представителям ТОС, так и другим некоммерческим объединениям.
Добавим, инициативные граждане, желающие принять участие в создании ТОС и реализовать социальные инициативы, приглашают обращаться в департамент внутренней политики администрации Южно-Сахалинска, контактный телефон: 300-814 (добавочные 4, 5). Подробная информация о реализованных проектах, о том, как организовать ТОС, размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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