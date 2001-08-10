Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в конкурсе "Лучший зимний двор России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заявки на конкурс с приложением эссе и фотографий принимаются от всех желающих на страничке сайта до 28 февраля 2023 года включительно. Победители станут известны 15 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Конкурс проходит по трём номинациям: лучшее зимнее мероприятие во дворе; лучшая зимняя дворовая инфраструктура; лучшее зимнее оформление двора.
- На Сахалине и Курильских островах живут активные и творческие люди. Многие из них вместе с детьми строят у себя во дворах снежные фигуры, горки и городки. Снега у нас хватит для всех, - подчеркнула координатор партийного проекта «Жители МКД», министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
В эссе необходимо описать историю задумки и создания мероприятия, инфраструктуры, оформления, а также рассказать о методах реализации и результатах работы. Максимальный размер документа – 8 тысяч печатных знаков. Кроме того, требуется приложить до 10 фотографий.
С 28 февраля по 15 марта жюри оценят представленные заявки. Одновременно пройдет «народное голосование». Награждение победителей состоится в марте-апреле 2023 года. Список победителей будет опубликован на сайте.
Подробнее об условиях конкурса можно прочитать в положении на сайте мероприятия.
Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России», объявленный «Единой Россией» в рамках мобилизационного партийного проекта «Жители МКД», проходит впервые. Главная цель, которую ставят организаторы конкурса, поиск и популяризация лучших практик благоустройства городской среды среди граждан и юридических лиц, а также самоорганизации жителей для создания комфорта в своих дворах. Организатором конкурса выступает политическая партия «Единая Россия» во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, публично-правовой компанией «Фонд развития территорий».
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