Подрядчик готовится к строительству опор нового моста через Сусую
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реконструкция моста через реку Сусуя на ул. Сахалинской. Сейчас специалисты подрядной организации вплотную занимаются демонтажем конструкций существующего объекта и подготовкой к переустройству сетей связи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мост закрылся на реконструкцию 1 ноября 2022 года. На объекте уже выполнен вынос коммуникаций (водопровода, хозяйственно-бытовой канализации), а также произведен временный вынос линий электропередачи.
- Сейчас активно проводим работы по устройству рабочих площадок под строительство опор для нового моста, планируем приступить к бурению скважин для свай русловых опор, такие работы возможно проводить в холодное время года, - комментирует главный инженер подрядной организации СКФ "Спецстрой" Кирилл Рогозин.
Напомним, движение автотранспорта на время строительства нового объекта осуществляется по специально возведенному временному трехпролетному мосту протяженностью 30 метров.
Срок окончания работ по муниципальному контракту - 1 июля 2024 года. В рамках работ, напомним, подрядчику предстоит помимо демонтажа старого моста и выноса коммуникаций выполнить строительство новых береговых и русловых опор, монтаж новых пролетных строений, обустройство мостового полотна, расширение моста до четырех полос.
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