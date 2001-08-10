Тихоокеанское
информационное агентство
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13:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Синегорска приглашают на прием граждан по вопросам благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 31 января, в 16.00 состоится выездной прием граждан представителями Департамента дорожного хозяйства и благоустройства для жителей села Синегорск, рассказили ТИА "Острова" в городской админсирации.

Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией с. Синегорск, ул. Коммунистическая, 16. Жители смогут задать интересующие их вопросы по благоустройству села и ремонту дорог.

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