Власти Южно-Сахалинска помогут замерзающей в квартире бывшей узнице концлагеря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители города ежедневно направляют сообщения в официальные аккаунты Сергея Надсадина и администрации Южно-Сахалинска. Все обращения специалисты муниципального центра управления берут в работу до полного решения. На особом контроле жизненные ситуации пожилых горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, к мэру обратилась южносахалинка с сообщением об одинокой соседке, инвалиде 2-й группы, бывшей узнице концлагеря Валентине Азаренко. По ее словам, температура воздуха в квартире пожилой женщины не поднимается выше 20 градусов тепла. Обращение в управляющую компанию не принесло результата.

Сергей Надсадин взял ситуацию на личный контроль и поручил специалистам департамента городского хозяйства решить проблему. Сотрудники ДГХ совместно с управляющей компанией проверили температуру воздуха в квартире Валентины Васильевны. Согласно результатам замеров, она находится в пределах нормативов. Но вместе с тем специалисты зафиксировали следы промерзания с южного торца дома, где располагается квартира Валентины Азаренко.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов и представитель департамента социальной политики навестили Валентину Васильевну, рассказали о ходе решения проблемы.

В этом году в доме, где проживает Валентина Азаренко, будет проведен капитальный ремонт. Подрядная организация приступит к работам в летний период и в том числе утеплит южный торец дома. Кроме того, достигнута договоренность с ДЭК "Сахалинэнергосбыт" о частичной компенсации платежа за электроэнергию.

Также департамент социальной политики взял шефство над женщиной, его сотрудники держат связь с Валентиной Васильевной по всем вопросам.

Свои обращения жители могут оставлять в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.