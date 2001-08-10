Тихоокеанское
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11:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтеры помогли семье мобилизованного островитянина сделать ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Помощь семьям мобилизованных горожан оказывается в рамках областного проекта "Сопричастность", рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Каждое обращение, поступившее в департамент социальной политики администрации города, рассматривается индивидуально.

Так, волонтеры Ассамблеи народов Сахалинской области сделали  косметический ремонт коридора в квартире южносахалинки Анастасии. Справиться с этой задачей женщине оказалось сложно без помощи мужа, который  исполняет свой воинский долг. А маленькой дочери военнослужащего волонтеры подарили детский снегокат, исполнив мечту ребенка.

 

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