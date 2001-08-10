Соревнования рыбаков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль любительской рыбалки пройдет уже в 12-ый раз на реке Найба в Долинском районе. По традиции в программе будут командные соревнования, мужской и женский биатлон. Предусмотрены призы в различных номинациях, лотереи от спонсоров, интерактивные конкурсы, угощения полевой кухни. Главным призом в этом году станет снегоболотоход. Регистрация участников стартует 7 февраля, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Наш фестиваль стал поистине любимым семейным праздником сахалинцев и гостей острова. С нетерпением его ожидают и корпоративные участники - многолетнюю традицию сбора на "Льду" поддерживает не один десяток рыбопромышленных, строительных предприятий, представители банковской сферы. Такие мероприятия объединяют людей. Среди участников немало тех, кто верен фестивалю и посещает его с первого года проведения. Они являются частью большой истории "Сахалинского льда" и заслуживают особой благодарности, - отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Испытать рыбацкую удачу может любой желающий - в мероприятии принимают участие сборные семейные и детские команды, а также команды людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых обеспечивается комфортное пребывание.

По правилам состязаний, первыми на старт выходят участники в составе команд - по 4 человека в каждой. Их общая задача - поймать как можно больше наваги, в зачет идет только она и длиной не менее 19 сантиметров - это промысловый размер. На этап выделяется полчаса, в случае плохого клева время может быть добавлено, чтобы шанс пройти в следующий круг состязаний был у большего количества участников. После взвешивания 50 команд с лучшим уловом проходят во второй, самый зрелищный и азартный этап - "Рыбацкий биатлон". Здесь уже каждый за себя. Участники бурят поочередно 4 лунки, к следующей можно переходить только после того, как вытянул рыбу из первой.

Призовой денежный фонд составляет около 500 тысяч рублей. Кроме того, организаторами и спонсорами фестиваля предусмотрено множество иных ценных призов. Главным призом соревнований в категории "Рыбацкий биатлон" среди мужчин станет снегоболотоход, предоставленный Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Без ценного приза не останутся в этом году и участницы "женского биатлона" - этот вид состязания впервые появился лишь в прошлом году и сразу получил широкую поддержку участников. В дополнение к денежному призу в размере 50 тысяч рублей победительница получит и приятный ценный подарок, наименование которого пока держится в секрете.

Также предусмотрены призы в номинациях: "За самую крупную рыбу", "Самому опытному участнику", "Самая колоритная команда", "Женской команде", "Детской команде", "Лучшая группа поддержки".

12-ый фестиваль предложит всем желающим поучаствовать в лотерее, где будут разыграны 12 ценных призов от спонсоров. Красочные костюмы, яркие выступления участников также входят в особую категорию оценки жюри и поощряются ценными призами.

Утро соревновательного дня участникам предложат встретить за "Рыбацким завтраком" у сцены - теплые пирожки и горячий чай придадут сил перед командными соревнованиями, которые по традиции стартуют первыми.

Кроме того, на территории будут оборудованы места для парковки, обогрева, переодевания. В местах горячего питания желающие смогут угоститься блюдами полевой кухни. А на торговых площадках можно будет приобрести шашлык, плов.

Участники и гости фестиваля могут вести свой вклад в благотворительную акцию "Варежка добра" - желающие смогут передать пойманную рыбу для приюта животных.

Прием заявок на участие в командном первенстве стартует 7 февраля 2023 года и будет осуществляться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 до 19:00 22 февраля по телефону: 8 (4242) 722-576, а также круглосуточно на сайте. Также заявку на участие можно будет подать в месте проведения мероприятия - в зоне регистрации с 7:30 до 9:30 23 февраля. В случае неблагоприятных погодных условий, препятствующих проведению мероприятия, время будет скорректировано.

Организаторы обращают особое внимание на соблюдение правил соревнований, в частности на запрет проноса предметов, не относящихся к испытаниям, а также нахождение иных лиц, кроме участников команд, в секторе лова. Для ограничения входа в сектор лова посторонних, предлагается заранее подать заявки на выдачу пропусков тем, кто намерен осуществлять фото и видеотрансляции.

Напомним, фестиваль подледного лова наваги проходит ежегодно с 2012 года, в рамках Всероссийского - "Народная рыбалка" и организовывается правительством Сахалинской области и региональным министерством по рыболовству. Соревнования проходят под эгидой здорового образа жизни, бережного отношения к природе, а также позволяют популяризировать любительское и спортивное рыболовство, с каждым годом привлекая все больше участников и гостей.