Более сотни домов в Южно-Сахалинске останутся без воды после обеда 30 января
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами 30 января с 14.30 до 18.00 часов будет ограничена подача холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин". Отключения произойду по следующим адресам:
- А.Буюклы,78, 89а;
- Амурская,1, 29, 4, 94, 96;
- Вокзальная,5-13, 9а, 71Б;
- Дзержинского,15, 12, 12а, 14, 22;
- Институтская,16, 18Б;
- К.Маркса,25-31;
- Коммунистический,74, 84;
- Крюкова,64;
- Курильская,20 (корп.1,2,3), 20Б, 38, 40, 44, 52, 55, 57, 59, 43а;
- Ленина,125, 127, 171, 217, 164-250;
- Милицейская,7-13, 7а, 7Б, 11а, 13а;
- Мира,97 (корп.1,2,3), 99, 88;
- Невельская,14, 44, 58, 37, 53;
- Поповича,104, 106, 108;
- Пушкина,57;
- Сахалинская,29-61, 45а, 6-38, 32а, 32Б;
- Фабричная,36-40;
- Хабаровская,42, 44, 58, 60;
- Чехова,1-31, 2-74, 2а, 29а, 66а-72а, 70Б.
"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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