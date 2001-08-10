В муниципальной бане на проспекте Победы в Южно-Сахалинске открылся буфет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В здании муниципальной бани на проспекте Победы заработал буфет. Его открытие стало возможным благодаря имущественной поддержке администрации города, которой воспользовался предприниматель из Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал вице-мэр администрации Виталий Данилов, мероприятия по имущественной поддержке малого бизнеса и самозанятых в городском округе реализуются в рамках муниципальной программы по экономическому развитию и национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Муниципальное имущество предоставляется по результатам отбора на условиях аренды сроком на 5 лет с возможностью пролонгации.

Так, по итогам конкурса на предоставление имущественной поддержки компании "Рулада-94" передано в аренду помещение площадью 43 кв.м. в здании муниципальной бани по адресу: пр. Победы, 84 для организации буфета.

- Мы встречались с посетителями бани, с жителями Южно-Сахалинска, которые высказывали пожелания об открытии буфета, - рассказал вице-мэр Виталий Данилов. - Неоднократно в 2022 году мы проводили конкурсный отбор предпринимателей на открытие буфета, которые по ряду причин не смогли организовать деятельность. Компания, которая в этом году открыла буфет, более двадцати лет производит и реализует свою продукцию высокого качества. Выпечка пользуется популярностью среди жителей и гостей города Южно-Сахалинска. Теперь довольны не только посетители бани, но и местные жители, которые могут приходить, чтобы приобрести свежую выпечку и даже фирменное тесто. Кроме того, для предпринимателя здесь стабильные условия для ведения деятельности - пониженная арендная ставка и договор на 5 лет. Убежден, что сотрудничество бизнеса и администрации будет очень эффективным, - подчеркнул Виталий Данилов.

Предприниматель Владимир Федонькин отметил, что открытие буфета в бане - возможность расшириться и быть ближе к потребителям:

- Наше предприятие подало заявку и выиграло. Наше преимущество в том, что мы сами производим и готовим продукцию: выпечку (беляши, пиццу, пирожки, тесто), обеды и салаты. Очень удобно, что приходить в буфет могут не только посетители бани, но и все желающие. Мы только начинаем работу здесь, но люди уже проявляют интерес.

Добавим, по вопросам имущественной поддержки предприниматели могут обращаться в департамент экономического развития администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. К. Маркса, 23, кабинет № 2. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1, 3, 5).