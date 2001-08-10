3 февраля в Южно-Сахалинске стартует муниципальный конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главное профессиональное состязание педагогов областного центра при поддержке администрации Южно-Сахалинска проходит уже в 26 раз. Впервые - с таким количеством участников: 33 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала заместитель директора городского департамента образования Светлана Захарова, заочный этап состязания уже начался, и жюри знакомится с медиавизитками конкурсантов. Претендентов на звание лучших будет оценивать несколько составов жюри, в том числе с участием детей и победителей конкурса прошлых лет. Лидеров определят в 4 номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Лучший педагог дополнительного образования года" и "Лучший педагог-дефектолог года". Они будут представлять Южно-Сахалинск на региональном этапе конкурса.

- Наш профессиональный конкурс всегда был очень значимым для системы образования, а в этом году, объявленном президентом Годом педагога и наставника, мероприятие стало знаковым. У Южно-Сахалинска есть опыт участия во всероссийском этапе, надеемся на высокие результаты наших участников и в этот раз, - отметила Светлана Захарова.

Впервые в конкурсе участвуют сразу 6 педагогов-мужчин. Данил Титов трудится инструктором по физической культуре в детском саду №28 "Матрешка" четвертый год. Работать с дошкольниками решил еще во время университетской практики. Нашел вакансию, начал пробовать себя в профессии, искать контакт с детьми и родителями, которых считает самым важным звеном в деле воспитания ребенка. Сегодня Данил - один из самых ярких молодых представителей педагогического сообщества Южно-Сахалинска. Три года назад он заявил о себе в еще одном значимом профессиональном конкурсе "Педагогический дебют" и сумел не только добраться до общероссийского этапа, но и быть отмеченным жюри. Данил считает, что занятия по физкультуре должны отходить от привычных шаблонов: правильно, когда педагог передает инициативу детям, при этом мягко направляет их к цели.

- Педагог должен словно вести каждого ребенка за руку, постоянно слышать его. Пробую делать это на своих занятиях. Важно не быстрее, выше, сильнее, а развитие личности, - рассказал он. - Я долго готовился к конкурсу, хочу достойно выступить. А дальше - расти в выбранном направлении. Искать новые методики, которые бы показывали результат на долгой дороге.

Его коллега учитель истории и обществознания южно-сахалинской школы №26 Сергей Столопов также имеет трехлетний опыт работы в системе образования. По его словам, он ни разу не пожалел о сделанном выборе. Молодому специалисту помогают опытные наставники. Сергей отметил, что участие в конкурсе для него - это новая ступень профессионального развития, плодотворного и дружеского общения с коллегами-конкурсантами.

- Всегда любил историю. Это был один из самых интересных для меня предметов. Выбрал путь учителя. Мне нравится насыщенность школьной жизни, энергия, непохожесть одного дня на другой. Наверное, это судьба. И я очень рад, что пошел именно по этому пути. Всегда говорю ребятам, что наш предмет сложный, но очень важный и нужный, - рассказал Сергей.

3 февраля состоится церемония открытия очного этапа конкурса "Педагог года".