3 февраля в Южно-Сахалинске стартует муниципальный конкурс "Педагог года-2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главное профессиональное состязание педагогов областного центра при поддержке администрации Южно-Сахалинска проходит уже в 26 раз. Впервые - с таким количеством участников: 33 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала заместитель директора городского департамента образования Светлана Захарова, заочный этап состязания уже начался, и жюри знакомится с медиавизитками конкурсантов. Претендентов на звание лучших будет оценивать несколько составов жюри, в том числе с участием детей и победителей конкурса прошлых лет. Лидеров определят в 4 номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Лучший педагог дополнительного образования года" и "Лучший педагог-дефектолог года". Они будут представлять Южно-Сахалинск на региональном этапе конкурса.
- Наш профессиональный конкурс всегда был очень значимым для системы образования, а в этом году, объявленном президентом Годом педагога и наставника, мероприятие стало знаковым. У Южно-Сахалинска есть опыт участия во всероссийском этапе, надеемся на высокие результаты наших участников и в этот раз, - отметила Светлана Захарова.
Впервые в конкурсе участвуют сразу 6 педагогов-мужчин. Данил Титов трудится инструктором по физической культуре в детском саду №28 "Матрешка" четвертый год. Работать с дошкольниками решил еще во время университетской практики. Нашел вакансию, начал пробовать себя в профессии, искать контакт с детьми и родителями, которых считает самым важным звеном в деле воспитания ребенка. Сегодня Данил - один из самых ярких молодых представителей педагогического сообщества Южно-Сахалинска. Три года назад он заявил о себе в еще одном значимом профессиональном конкурсе "Педагогический дебют" и сумел не только добраться до общероссийского этапа, но и быть отмеченным жюри. Данил считает, что занятия по физкультуре должны отходить от привычных шаблонов: правильно, когда педагог передает инициативу детям, при этом мягко направляет их к цели.
- Педагог должен словно вести каждого ребенка за руку, постоянно слышать его. Пробую делать это на своих занятиях. Важно не быстрее, выше, сильнее, а развитие личности, - рассказал он. - Я долго готовился к конкурсу, хочу достойно выступить. А дальше - расти в выбранном направлении. Искать новые методики, которые бы показывали результат на долгой дороге.
Его коллега учитель истории и обществознания южно-сахалинской школы №26 Сергей Столопов также имеет трехлетний опыт работы в системе образования. По его словам, он ни разу не пожалел о сделанном выборе. Молодому специалисту помогают опытные наставники. Сергей отметил, что участие в конкурсе для него - это новая ступень профессионального развития, плодотворного и дружеского общения с коллегами-конкурсантами.
- Всегда любил историю. Это был один из самых интересных для меня предметов. Выбрал путь учителя. Мне нравится насыщенность школьной жизни, энергия, непохожесть одного дня на другой. Наверное, это судьба. И я очень рад, что пошел именно по этому пути. Всегда говорю ребятам, что наш предмет сложный, но очень важный и нужный, - рассказал Сергей.
3 февраля состоится церемония открытия очного этапа конкурса "Педагог года".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:32 23 Января Инцидент в южно-сахалинском автобусе завершился увольнением водителя
17:10 23 Января На берегу залива Анива этим летом откроют туристические домики
16:28 23 Января Квитанции на оплату взносов на капремонт в Сахалинской области будет приходить по-новому графику
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?