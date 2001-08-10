Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты компании "РВК-Сахалин" продолжают промывку сетей водоснабжения в городском округе. Эти работы на личном контроле мэра Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ситуация по ряду адресов также нормализовалась - как отмечают жители сразу нескольких районов, постороннего запаха воды, который они отмечали ранее, сегодня уже не наблюдается либо он минимален. Напомним, со вчерашнего дня бригады "РВК-Сахалин" практически в круглосуточном режиме работают на сетях, выполняя промывку системы.
Особое внимание уделено организации поставки воды в учреждения образования города. Автоцистерны оперативно приезжают в школы и детские сады, в также социальные учреждения города. Пищеблоки функционируют в штатном режиме. Дефицита питьевой воды не наблюдается.
- Вчера, после появления запаха руководство школы направило заявку в "РВК-Сахалин", воду в необходимом объеме быстро доставили. Сегодня утром ситуация с водой нормализовалась, постороннего запаха уже не наблюдается, ее можно использовать для мытья рук и хозяйственных нужд, - рассказала директор Восточной гимназии Марина Гулакова. - При этом для приготовления пищи мы также продолжаем использовать привозную воду, а для соблюдения питьевого режима учащихся в учреждение регулярно поставляется бутилированная вода.
Профильным ведомствам администрации, управляющим компаниям поставлена задача - максимально активизировать силы, чтобы устранить проблему полностью.
Напомним, в Южно-Сахалинске продолжается подвоз питьевой воды для жителей. Актуальная информация о графике работы автоцистерн оперативно размещается на официальном сайте администрации, в СМИ и социальных муниципалитета.
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