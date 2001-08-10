Инфляцию на Сахалине замедлили поставки авто из Японии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годовая инфляция в Сахалинской области в декабре 2022 года замедлилась до 12,1% после 12,3% в ноябре. В этот период снизился рост цен на подержанные автомобили из Японии и бытовую технику, что повлияло на динамику инфляции в островном регионе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе южносахалинского отделения Дальневосточного ГУ Банка России.
Эффект высокой сравнительной базы прошлого года наблюдался в динамике цен на подержанные импортные автомобили. В декабре 2021 года спрос на них существенно превышал предложение, поэтому цены росли. Годом позже рост цен сдерживался в том числе благодаря вновь налаженным схемам поставок: впервые за 10 лет в порт Холмск из Японии пришло судно с автомобилями. В результате цены на подержанные легковые авто росли медленнее в годовом выражении.
Увеличение предложения за счет налаживания параллельного импорта бытовой техники стало значимой причиной снижения годового темпа роста цен на нее. В результате годовой прирост цен на непродовольственные товары в Сахалинской области в декабре снизился и составил 13,3% после 13,8% в ноябре.
«Цены сейчас хоть и растут, но гораздо медленнее, чем весной 2022 года. Производители постепенно находят новых поставщиков сырья и комплектующих, импортеры налаживают новые пути доставки товаров. Покупатели понимают, что товары по-прежнему в достатке на полках магазинов. Чем скорее наладятся торговые связи и перестроится производство, тем быстрее инфляция стабилизируется на низком уровне», — прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
В сегменте продовольственных товаров в последний месяц 2022 года инфляция в области также снизилась, до 12,9% после 13,6% в ноябре. Это произошло благодаря тому, что цены на мясные, молочные и мучные продукты, завозимые в островной регион, росли медленнее из-за высокого урожая зерна в стране. Подробнее об инфляции в регионе читайте на сайте Банка России.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
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