В Южно-Сахалинске продолжается промывка сетей водоснабжения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в областном центре продолжится промывка сетей водоснабжения. Во второй половине дня службы "РВК-Сахалин" совместно с управляющими компаниями будут вести работы в микрорайоне "Новое Дальнее", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как в ходе заседания утреннего штаба сообщил вице-мэр Алексей Римша, ситуация с неприятным запахом по ряду адресов в центральных районах городского округа нормализовалась. Со вчерашнего дня службы компании "РВК-Сахалин" ведут промывку сетей в центре и южнойчасти Южно-Сахалинска. Сегодня эта работа продолжится в других частях городского округа.
В частности, во второй половине дня после проведения необходимых подготовительных мероприятий рабочие выйдут на промывку сетей в Дальнем. Отметим, в связи с необходимостью перекрытия вводных узлов возможны временные ограничения водоснабжения, но после промывки сетей подача воды будет восстановлена.
С раннего утра в городском округе организован подвоз воды. С 05.00 автоцистерны уже работают в детских садах Южно-Сахалинска. В приоритетном порядке водой обеспечиваются учреждения дошкольного и школьного образования, после 12.00 будет осуществляться подвоз воды в жилые микрорайоны. График их работы оперативно размещается в СМИ, на официальном сайте администрации города и социальных сетях муниципалитета. Помощь также оказывают южносахалинские волонтер - добровольческие отряды "Центра молодежных инициатив" и активисты партии "Единая Россия" доставляют воду людям пожилого возраста и инвалидам. Обратиться к волонтерам можно, позвонив по телефону 312-682 (доб. 4, 5, 7, 11).
Добавим, что открыта горячая линия для работы с жалобами граждан на неприятный запах от воды - 49-79-25. Также звонки принимаются по единому номеру - 112.
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