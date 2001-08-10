В Южно-Сахалинске волонтеры продолжают подвоз воды для пенсионеров и маломобильных горожан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С утра на горячую линию "водного десанта" уже поступило порядка 10 заявок. Добровольческие отряды и сегодня продолжат адресный подвоз воды для пенсионеров и южносахалинцев с ограниченной мобильностью, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для этого горожане могут позвонить в Центр молодежных инициатив по номеру 312-682 (добавочный 4, 5, 7, 11). Волонтеры оперативно примут заявку в работу и в течение дня - с 9.00 до 18.00 - доставят воду обратившимся.
Так, вчера добровольцы посетили 19 адресов и развезли около 200 литров чистой питьевой воды для ветеранов, южносахалинцев с ограниченной мобильностью. Работа продолжается.
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