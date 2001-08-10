Для сахалинских дошкольников провели урок электробезопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты "Распределительных сетей" (филиал ПАО "Сахалинэнерго") продолжают реализацию мероприятий по профилактике электротравматизма среди населения с целью соблюдения правил безопасности при работе с бытовыми электроприборами и при нахождении вблизи энергообъектов, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

В этом году занятия для детей начались с тематического познавательного мероприятия по электробезопасности для воспитанников трех детских садов г. Южно-Сахалинска.

Юным слушателям в игровой форме и на простых примерах рассказали, что такое электрическая энергия, как она вырабатывается, передается и появляется в домах. Дети узнали о роли электричества в жизни человека и опасности, которую представляет электрический ток, если нарушать правила обращения с ним. Также они побывали на экскурсии в Центральной оперативно-диспетчерской службе, познакомились с непростой работой диспетчеров.

Энергетики показали средства специальной защиты от поражения электрическим током - диэлектрические перчатки и ботинки, чтобы дети еще раз убедились в том, что только специалисты, прошедшие обучение, оснащенные средствами защиты и имеющие соответствующую группу допуска могут находиться на территории подстанций.

Воспитатели отметили, что полученные знания очень полезны. В настоящее время они готовятся к региональному этапу международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике «ЛИГА». Для участия в мероприятии командам дошкольников необходимо разработать инновационный проект «Энергозаряд».

Напомним, уроки электробезопасности для детей организованы во всех муниципальных образованиях Сахалинской области, в которых ведёт свою деятельность Сахалинэнерго. В текущем учебном году проводить беседы с детьми энергетики планируют до конца апреля.