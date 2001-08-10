Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2023
Сейчас 10:32
69,13|75,33|66,91
На Сахалине после метели открыли дороги Огоньки – Холмск и Углегорск - Шахтерск
09:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Для сахалинских дошкольников провели урок электробезопасности

Для сахалинских дошкольников провели урок электробезопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты "Распределительных сетей" (филиал ПАО "Сахалинэнерго") продолжают реализацию мероприятий по профилактике электротравматизма среди населения с целью соблюдения правил безопасности при работе с бытовыми электроприборами и при нахождении вблизи энергообъектов, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

В этом году занятия для детей начались с тематического познавательного мероприятия по электробезопасности для воспитанников трех детских садов г. Южно-Сахалинска.

Юным слушателям в игровой форме и на простых примерах рассказали, что такое электрическая энергия, как она вырабатывается, передается и появляется в домах. Дети узнали о роли электричества в жизни человека и опасности, которую представляет электрический ток, если нарушать правила обращения с ним. Также они побывали на экскурсии в Центральной оперативно-диспетчерской службе, познакомились с непростой работой диспетчеров.

Энергетики показали средства специальной защиты от поражения электрическим током - диэлектрические перчатки и ботинки, чтобы дети еще раз убедились в том, что только специалисты, прошедшие обучение, оснащенные средствами защиты и имеющие соответствующую группу допуска могут находиться на территории подстанций.

Воспитатели отметили, что полученные знания очень полезны. В настоящее время они готовятся к региональному этапу международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике «ЛИГА». Для участия в мероприятии командам дошкольников необходимо разработать инновационный проект «Энергозаряд».

Напомним, уроки электробезопасности для детей организованы во всех муниципальных образованиях Сахалинской области, в которых ведёт свою деятельность Сахалинэнерго. В текущем учебном году проводить беседы с детьми энергетики планируют до конца апреля.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?