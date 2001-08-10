Южносахалинцев приглашают пройти диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей областной столицы призывают внимательнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить плановые медицинские осмотры, чтобы предупредить или уменьшить вероятность развития заболеваний, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В стандарт проведения диспансеризации в поликлиниках по месту жительства входят: антропометрия, анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, клинико-лабораторные и биохимические анализы, флюорография, маммография, ЭЭГ, осмотр терапевтом и заключительная консультация, при необходимости - направление на второй этап для углубленного обследования. Объем обследований зависит от возраста пациента и наличия соответствующего анамнеза.
Так, гражданам, достигшим 18 лет, диспансеризацию рекомендовано проходить каждые три года. После 40 лет обследоваться можно ежегодно.
- Комплексное обследование организма можно пройти в рамках одного дня. Поэтому мы призываем горожан активнее проходить диспансеризацию, чтобы проверить свое здоровье и предупредить возможное развитие онкологических, кардиологических, урологических и других заболеваний. Это очень важно, - отметил главный врач ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска" Олег Саяпин.
Также он добавил, что ежегодно в КДЦ диспансеризацию проходит более 17000 прикрепленного населения, вместе с тем в данном медицинском учреждении плановые медицинские осмотры доступны для всех желающих.
Напомним, что трудовые коллективы могут пройти диспансеризацию организованно. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Ознакомиться с подробной памяткой о диспансеризации можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.
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