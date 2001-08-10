Около 500 сельчан в Холмском районе получают медицинскую помощь в новом ФАПе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко начал рабочую поездку в муниципалитет с посещения фельдшерско-акушерского пункта, который открылся в Пятиречье в начале года. Медпункт отвечает всем современным требованиям, для пациентов и фельдшера созданы комфортные условия. Здесь оказывают медицинскую помощь жителям трех сел – не только Пятиречья, но и Чистоводного и Ожидаево, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

С открытием современного ФАПа у сельчан появилась возможность рядом с домом получать плановую и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию. Фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 25 посещений в смену.

– Получать качественные медицинские услуги должны все сахалинцы и курильчане, в том числе – жители отдаленных населенных пунктов. Теперь такая возможность появилась у сельчан из Холмского района. При этом работа по улучшению доступности медицины здесь будет продолжена. Я поставил задачу организовать в ФАПе оказание телемедицинских услуг. Совсем скоро профильные специалисты областных учреждений здравоохранения смогут давать консультации местным жителям по видеосвязи, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Медпункт построен в рамках программы модернизации первичного звена медицины нацпроекта «Здравоохранение». В ФАПе оборудованы два кабинета – для приема пациентов и процедурный. Предусмотрены помещения для персонала, хранения лекарств и инвентаря. В здании есть пандус, поручни и санитарная комната для людей с ограничениями по здоровью.

– Радует, что новый медпункт находится совсем рядом. Не нужно ездить в город, можно сходить на прием к специалисту и приобрести лекарства. Я – человек в возрасте, поэтому для меня это очень важно, – рассказала губернатору одна из жительниц села.

– Очень нравится новый ФАП – и мне, и жителям. Здесь мы обеспечены всем необходимым – современным оборудованием, лекарствами. Это позволяет оказывать первую медицинскую помощь, проводить осмотры, брать кровь на анализ, ставить капельницы. При этом вся информация о пациентах заносится в единую цифровую систему. Это очень удобно, – отметила фельдшер Оксана Брижатая, которая приехала трудиться на Сахалин из Амурской области.

Отметим, за последние годы в селах на Сахалине и Курилах открылось более 20 современных медицинских объектов. В их числе – амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в Ильинском, Чапаево, Первомайске, Ныше, Покровке, Углезаводске, Матросово и других малых населенных пунктах. Кроме строительства современных объектов, благодаря программе модернизации первичного звена также приобретается оборудование, капитально ремонтируются медучреждения, приобретается транспорт.