Сотрудники РВК-Сахалин проверяют водозабор в Луговом, скважины, насосные станции и все сети на территории города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для поиска причины проблемы сотрудники водоканала проверяют технологическую линию на водозаборе Луговое, а также скважины, насосные станции, все сети на территории города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Водозабор Луговое питает водой северную и центральную части Южно-Сахалинска. Как сообщают в «РВК-Сахалин», первые жалобы на неприятный запах были получены от жителей ул. Украинской. Специалисты проверили адреса, где были зарегистрированы сообщения и параллельно отбирали воду как по обращениям горожан, так и по всей технологической цепочке подачи воды. Утром в администрации города был создан оперативный штаб.
- Совместно со специалистами администрации была проверена вся технологическая цепочка, которая работает на водозаборе Луговое. Инспекция показала, что у нас не было нарушений в подаче, давлении, своевременном обеззараживании и подготовке воды. Система хлорирования работает стабильно. Все производственные журналы подтверждают это. Ночью мы делали анализы воды в своей лаборатории в Луговом и на водозаборе Рогатка. Определяли органолептику, наличие хлора, - подчеркнул генеральный директор «РВК-Сахалин» Евгений Токарев.
В первой половине дня пробы на всей технологической линии водозабора взяли специалисты Роспотребнадзора. Также проверка воды на соответствие нормам проводится на городских насосных станциях. Результаты исследований будут представлены в ближайшее время.
Напомним, к социальным учреждениям города организован подвоз воды. Также до 21.00 часа сегодня воду могут набрать жители. Перечень адресов размещён на официальном сайте мэрии.
Оставить заявку по факту неприятного запаха воды можно по телефону горячей линии «РВК-Сахалин» 8 (4242) 49-79-25 или по единому номеру спасательной службы 112, а также на сайте компании в разделе «Абонентам» или в официальном сообществе Вконтакте.
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