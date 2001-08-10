Тихоокеанское
информационное агентство
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16:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Администрация Южно-Сахалинска организовывает подвоз воды населению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До нормализации ситуации с водоснабжением в областной столице организован подвоз воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, воду можно будет набрать со специальных машин, которые сейчас подвозят ее в детские сады и школы по адресам:

- пр. Мира, 243а;

- ул. Емельянова, 19а;

- ул. Емельянова, 33а;

- ул. Комсомольская, 300;

- ул. Комсомольская, 308;

- пр. Победы, 31а.

Этот перечень будет оперативно дополняться. Подвоз будет осуществляться до 21.00.

Вместимость одной машины (цистерны) - до 10 тысяч литров.

Кроме того, в отделе поддержки и развития добровольчества центра молодежных инициатив организована горячая телефонная линия для инвалидов, маломобильных горожан и пенсионеров. Позвонив по номеру 312- 682 (добавочный 4, 5, 7, 11) можно оставить заявку на адресный подвоз воды. Сообщения оперативно примут в работу волонтеры.

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