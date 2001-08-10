Тихоокеанское
информационное агентство
26 Января 2023
Сейчас 16:15
68,96|74,96|66,91
На Сахалине после метели открыли дороги Огоньки – Холмск и Углегорск - Шахтерск
14:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским студентам представили карьерный рейтинг

Сахалинским студентам представили карьерный рейтинг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Опубликованы результаты исследования карьерных предпочтений студентов со всей России Best Company Award от Changellenge. Компания МТС не только вошла в ТОП-10 самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей, но и стала лауреатом номинации "Прорыв года".

В опросе участвовало более 7000 студентов из ТОП-39 вузов России. Исследование проводилось по каждой отрасли отдельно и по рынку в целом. Самыми привлекательными отраслями среди всех студентов названы ИТ (49% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (36%), искусство, культура и развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).

Объектами исследования стали 183 компании из разных отраслей, которые развивают бренд работодателя и создают программы для привлечения молодых специалистов. Среди телеком-компаний МТС третий год подряд занимает первое место.

"Для молодых специалистов у нас открыта программа оплачиваемых ИТ-стажировок "МТС Интро" по разным направлениям - от полевой работы до системного администрирования и Big Data. Студенты получают практический опыт и адаптируются к работе в большой компании, решая реальные бизнес-кейсы. К нам ежегодно приходят более 500 студентов, от 40 до 60%, в зависимости от направления, остаются работать в МТС - внутренняя статистика подтверждается рейтингом BCA", - прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?