Сахалинским студентам представили карьерный рейтинг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Опубликованы результаты исследования карьерных предпочтений студентов со всей России Best Company Award от Changellenge. Компания МТС не только вошла в ТОП-10 самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей, но и стала лауреатом номинации "Прорыв года".
В опросе участвовало более 7000 студентов из ТОП-39 вузов России. Исследование проводилось по каждой отрасли отдельно и по рынку в целом. Самыми привлекательными отраслями среди всех студентов названы ИТ (49% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (36%), искусство, культура и развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).
Объектами исследования стали 183 компании из разных отраслей, которые развивают бренд работодателя и создают программы для привлечения молодых специалистов. Среди телеком-компаний МТС третий год подряд занимает первое место.
"Для молодых специалистов у нас открыта программа оплачиваемых ИТ-стажировок "МТС Интро" по разным направлениям - от полевой работы до системного администрирования и Big Data. Студенты получают практический опыт и адаптируются к работе в большой компании, решая реальные бизнес-кейсы. К нам ежегодно приходят более 500 студентов, от 40 до 60%, в зависимости от направления, остаются работать в МТС - внутренняя статистика подтверждается рейтингом BCA", - прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.
Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
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