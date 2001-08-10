Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Транспортный светофор заработал на ул. Железнодорожной около ТД "Зодчий". Новый объект переведен в рабочий режим с первой половины дня 26 января. Также установлен соответствующий дорожный знак, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В весенний период при нанесении дорожной разметки будут учтены изменения организации дорожного движения: здесь будет нанесена соответствующая дорожная разметка. Пока же водителям необходимо руководствоваться дорожными знаками, имеющими приоритет перед разметкой.

Автомобилистам необходимо быть внимательными при движении в указанном районе.

Отметим, по техническим причинам светофор на ул. Железнодорожной в районе поворота на южный снежный полигон в желтый мигающий режим будет переведен только сегодня, 26 января. О дате ввода светофора в эксплуатацию будет сообщено дополнительно.

Напомним, оба светофора транспортные. Пешеходные переходы на этих участках не предусмотрены.