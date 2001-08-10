Все объекты водоканала в Южно-Сахалинске проверены и работают штатно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Генеральный директор "РВК-Сахалин" Евгений Токарев доложил региональным и муниципальным властям оперативные данные по ситуации с неприятным запахом в холодном водоснабжении в связи с появившимися вечером 25 января сообщениями жителей города, рассказали ТИА "Острова" в водоканаде.

Специалисты «РВК-Сахалин» провели проверку работы объектов водоканала. В течение ночи с 25 на 26 января осуществлялся мониторинг качества воды на водозаборах. За период с 20.30 часов 25 января до 4.00 часов 26 января было исследовано 37 проб, включая пробы по адресам заявителей. Проверки подтвердили соответствие поставляемой воды нормам качества. Превышений показателей запаха воды также не зафиксировано - по шкале органолептического анализа, запах находится на уровне верхних допустимых границ. Результаты исследований оперативно передавались в ситуационный штаб, созданный властями региона.

Также оперативно была открыта горячая линия для работы с жалобами граждан в случае появления неприятных запахов в воде. Звонки по номеру 8 (4242) 497925 обрабатываются в круглосуточном режиме. Кроме того, обращения принимают и по единому номеру спасательной службы 112. Также информацию можно оставить на электронных сервисах водоканала: в официальной группе Вконтакте или на сайте в разделе "Абонентам".

По состоянию на 9.00 специалистами водоканала было отработано более 50 обращений от жителей. Мониторинг качества воды будет продолжен, в том числе с привлечением лабораторий. Также продолжится взаимодействие с жителями, ранее оставившими заявки. Специально созданная группа экспертов «РВК-Сахалин» работает над установлениями причин возникновения ситуации.