Тихоокеанское
информационное агентство
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10:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежую рыбу жители и гости областной столицы могут приобрести 26, 27 и 28 января на пяти площадках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет идти с 10 часов по адресам:

- ярмарочная площадка у ТЦ «Дом Торговли» по адресу: пр. Мира, 106А (цена - 80 руб. за кг);

- северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17г (90 руб. за кг);

- пр.Мира, 229, у ТЦ «Янтарь» (70-90 руб. за кг);

- севернее строения №13 по ул. Сахалинской у супермаркета «Столичный» (90 руб. за кг);

- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и ул. Лермонтова (90 руб. за кг).

Рыбу реализуют ИП Дорожкин А. М., ИП Харченко Н.В., ИП Власов И. В., ИП Можайский О.В.

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