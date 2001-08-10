В Южно-Сахалинске открыта горячая линия по вопросам качества воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» открыл горячую линию для оперативной проверки поступающей информации по фактам появления неприятного запаха в воде. Звонки по номеру 8 (4242) 497925 обрабатываются в круглосуточном режиме. Кроме того, обращения принимают и по единому номеру спасательной службы 112.
Специалисты «РВК-Сахалин» отработают каждое обращение. Ни одна заявка не останется без внимания. Также представители лаборатории компании готовы производить отбор воды и информировать о результатах проб по адресам обращений.
Информацию также можно оставить на электронных сервисах водоканала: в официальной группе Вконтакте или на сайте в разделе "Абонентам". Все обращения будут оперативно направлены в центральную диспетчерскую службу, где специалисты приступят к проверке и проработке информации.
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