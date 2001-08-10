Резкий запах воды из под крана заставил власти Южно-Сахалинска провести проверку качества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Качество воды на Луговском водозаборе и водозаборе Рогатка соответствует требованиям СанПиН. Это показали результаты лабораторных исследований, оперативно проведенных на объектах в связи с многочисленными жалобами горожан на резкий запах из крана, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жалобы от жителей начали поступать в социальные сети администрации города вечером 25 января. Первый вице-мэр Андрей Ковальчук провел заседание штаба по чрезвычайным ситуациям – было принято решение оперативно выехать на водозаборы Луговской и Рогатка, чтобы взять пробы и проверить воду на содержание вредных примесей. Также пробы взяты по ряду конкретных адресов, откуда поступали сообщения.

– Результаты анализов показали, что вода соответствует нормам. Превышения хлора и других веществ, которое могло бы стать причиной появления запаха, не обнаружено. Вместе с тем мы продолжим держать ситуацию на контроле, чтобы разобраться и определить причину, – отметил первый вице-мэр. – Особое внимание уделено учреждениям образования. В детские сады и школы, откуда также поступают жалобы, будет осуществляться подвоз питьевой воды.

Сегодня на объектах водоснабжения совместно с руководством «Росводоканал Сахалин» и специалистами муниципалитета работает вице-мэр Алексей Римша, курирующий сферу ЖКХ. О результатах проверок будет сообщено дополнительно – информация оперативно размещается в СМИ, на официальном сайте администрации, а также в социальных сетях муниципалитета .

Добавим, «РВК-Сахалин» открыл горячую линию для оперативной проверки поступающей информации по фактам появления неприятного запаха в воде.Телефон – 497925. заявки принимаются круглосуточно. Кроме того, направлять обращения можно и на единый номер спасательной службы 112.