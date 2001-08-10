Руководство городского парка Южно-Сахалинска призывает отдыхающих не подкармливать бродячих собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В парке культуры и отдыха им. Гагарина ведутся мероприятия по отлову безнадзорных собак. Уже отловлено 13 особей. Работы выполняются преимущественно ночью, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор учреждения Виктор Калюжный, в последнее время отмечался значительный рост популяции собак, которые сбились в несколько стай.

Одна из основных причин увеличения числа животных - наличие кормовой базы. Кроме того, что некоторые отдыхающие, встретив собаку, решают ее подкормить, есть группа южносахалинцев, которые регулярно приносят в парк корм.

- В районе лодочной станции сейчас собаки встречаются редко. Мы закрыли все лазы в деревянном основании фудкорта, где животные находили ночлег. Также ликвидируем вырытые собаками норы в восточной части парка. Сейчас оставшиеся животные переместились ближе к водозабору и площадке дог-парка, - рассказал Виктор Калюжный. - Огромная просьба к жителям не подкармливать собак, не подвергать риску себя и других отдыхающих.

Обращение с просьбой не кормить животных также транслируется по системе паркового оповещения.

Напоминаем, что выгул домашних собак в парке также запрещен. Для этих целей в южной части создана специальная площадка - дог-парк. Весной она будет частично обновлена.