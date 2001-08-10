Председателей СНТ Южно-Сахалинска научат профилактике пожаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС и начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Южно-Сахалинска Евгений Байкалов проводят серию встреч с председателями СНТ, расположенных в границах городского округа, рассккзали ТИА "Острова" в городской администрации.
Основная тема мероприятий - повышение уровня знаний жителей о мерах профилактики возгораний, что особенно актуально в зимний сезон. Также председатели СНТ получили приглашение пройти бесплатное обучение на курсах по противопожарной безопасности.
Наряду со встречами с руководством садоводческих товариществ регулярно проводятся рейды по территориям СНТ. Во время обходов специалисты разъясняют жителям правила пожарной безопасности, а также раздают памятки. Так, в прошлом году было распространено около тысячи памяток.
В этом году подомовые обходы проводятся по-прежнему, в том числе на территориях СНТ, где круглогодично проживают люди. Информация о профилактике возгораний также регулярно освещается в средствах массовой информации.
На состоявшейся встрече с руководителями СНТ начальник территориального отдела Евгений Байкалов сообщил о необходимости усилить рейды по информированию населения, а также для выявления злостных нарушителей правил противопожарной безопасности, от действий которых могут пострадать и они, и их соседи.
По словам директора управления по делам ГО и ЧС Александра Поликарпова, почти все случаи возгораний в СНТ так или иначе связаны с невнимательным отношениям людей к мерам пожарной безопасности.
- То недосмотрели состояние электропроводки, то переложили топлива и произошло сверхнакаливание печи. Происходит возгорание. Есть угроза жизни. Люди теряют, как правило, единственное жилье, - сказал он. - Хотим рассказать, как правильно обслуживать свои дома, на что обращать внимание в первую очередь в плане пожарной безопасности.
С участниками встречи обсудили наиболее частые причины возгораний, напомнили общие положения:
- в случае возникновения пожара принять меры к вызову пожарной помощи;
- содержать в исправном состоянии электропроводку, электронагревательные приборы, приборы отопления и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;
- перед началом отопительного сезона производить очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей, в течение отопительного сезона производить их очистку каждые три месяца;
- территорию, прилегающую к пристройкам, содержать в чистоте и систематически очищаться от мусора и горючих материалов;
- горючие отходы собирать на специально выделенных площадках, а затем вывозить;
- обеспечить свободный доступ к зданиям и сооружениям, а также к пожарным водоисточникам;
- не захламлять противопожарные разрывы между зданиями и дорогой.
Председатель СНТ Руслан Петухов подчеркнул важность профилактической работы в целом и подобных встреч в частности. Он отметил, что исполнение мер противопожарной безопасности сохраняют не только имущество, но и жизнь.
Напомним, что памятка о мерах профилактики для жителей частных домовладений размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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