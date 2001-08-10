В Южно-Сахалинске расширят возможности для передвижения по городу железнодорожным транспортом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудили вопросы сотрудничества в железнодорожной сфере, рассказали ТИА "Острова" в региональном правуительстве.
Основным вопросом встречи стал реализуемый на острове проект "Железная дорога как городской транспорт" и участие в нем холдинга "РЖД". Его цель - обеспечение транспортной доступности районов и пригорода Южно-Сахалинска, а также других муниципальных образований путем интеграции железнодорожного транспорта в систему общественного.
- Транспортная доступность для жителей отдаленных районов областного центра, его пригорода - одна из ключевых задач правительства Сахалинской области. Люди должны иметь возможность быстро, с комфортом добираться до работы, социальных объектов, школ и поликлиник, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. - В планах на 2023 - 2024 годы - расширение маршрутной сети в городской системе общественного транспорта. Рельсовые автобусы на пригородных маршрутах должны переключиться на перевозку жителей внутри города. Для этого необходимо увеличить подвижной состав, приобрести дополнительные 8 вагонов локомотивной тяги, дополнительно построить 3 транспортно-пересадочных узла и сопутствующую инфраструктуру.
В декабре прошлого года в рамках проекта "Железная дорога как городской транспорт" с участием РЖД в островной столице были созданы два транспортно-пересадочных узла "Привокзальный" и "Алые розы". Кроме того, было увеличено количество рейсов пригородных поездов по маршруту Южно-Сахалинск - Дальнее 1 - Южно-Сахалинск с 4 до 12 рейсов, в результате пассажиропоток на этом направлении вырос более чем в 3 раза. Глава РЖД и губернатор Сахалинской области обсудили вопрос дальнейшего развития инфраструктуры, предусмотренного проектом, а также обновление пассажирского подвижного состава.
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