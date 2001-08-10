В Амурской области следят за тигрицей, вернувшейся из Китая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тигрица Амба, вернувшаяся в приамурье из Китая, сделала остановку в Верхне-Амурском заказнике, который находится в Сковородинском районе. Надолго ли краснокнижная кошка задержится на охраняемой территории, специалисты предполагать не берутся - особой «усидчивостью» Амба не отличается. Однако, как отмечают в охотуправлении, еды для нее в заказнике достаточно, здесь водится косуля, лось и изюбрь, пишет ИА "Порт Амур".



Тигрица в начале года вернулась в Приамурье из Китая, ее следы впервые заметили в районе села Джалинда. Изначально хищница двинулась в сторону Шимановского района, но преодолев около 60 километров, тигрица развернулась, сделала небольшой крюк и вернулась в Сковородинский район.



Следы еще одного тигра — предположительно самца — в начале недели обнаружены в Магдагачинском районе. Краснокнижный хищник прогулялся по дороге на Ушумун и ушел в лес.



Кроме того, в настоящий момент специалисты «устанавливают личность» молодой матери из Архаринского района. Сообщение о тигрице с тигренком поступило от пограничников. Судя по их описанию зверей, а также следам на снегу, малышу сейчас от 4 до 6 месяцев (в зависимости от его пола). Однако, у специалистов есть сомнения в том, что мамой стала Елена, постоянно живущая на территории Хинганского заповедника. Ее следы недавно фиксировали совсем в другом районе.



Фрагменты крови тигрицы, взятые из ее следов, отправили на анализ ДНК в Приморье. Образец ДНК Елены (как и всех других тигров, которых выпускали в дикую природу) есть в базе данных Центра «Тигр».