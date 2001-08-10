Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков встретился в Валерием Лимаренко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Темой обсуждения стали ключевые проекты по развитию области на ближайшие несколько лет. Валерий Лимаренко проинформировал главу министерства о ходе строительства взлетно-посадочной полосы на юге Сахалина, которая проектировалась с учетом специфики сейсмоактивного региона, и необходимости дополнительного финансирования, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

"Появление новый полосы - это вопрос не только транспортной доступности, хотя это безусловно важно для жителей островов, но и безопасности. Сахалинская область - регион, где периодически отмечается сейсмическая активность. Поэтому полоса, принимающая тяжеловесные самолеты в любых условиях - это без преувеличения крайне нужный объект на юге области", - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Рядом с полосой, на юге острова, появится целый ряд новых инфраструктурных объектов, в том числе логистический хаб и гостиницы.

Следующим пунктом обсуждения стало строительство объездной дороги, которая выведет грузовой транспорт за пределы города. Таким образом ее появление не только улучшит качество дорог областного центра, но и его экологическую обстановку. Ещё одно важное решение - интегрировать железнодорожный транспорт в систему городского. Это в разы сократит время по доставке пассажиров между городами Корсаков и Южно-Сахалинск.

Перспектива развития рыбной промышленности и логистики островов напрямую связана с портовым городом Корсаков. Поэтому особое внимание на совещании было уделено обновлению инфраструктуры прибрежной территории. В порту планируются дноуглубительные работы, строительство волнорезов, логистического центра и предприятия по рыбообработке и хранению морепродуктов. Строительные работы начнутся уже в этом году.

Алексей Чекунков в целом одобрил представленный Валерием Лимаренко план развития юга Сахалина, который станет основой для доклада губернатора Президенту РФ в ближайшее время. Глава министерства отметил, что строительство взлётно-посадочной полосы, объездной дороги, модернизация порта Корсакова и создание "надземного метро" станут важнейшими проектами при образовании Южно-Сахалинской городской агломерации, объединяющей территории Анивского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска. По мнению министра, серьезным подспорьем в реализации этой масштабной инициативы могло бы стать распространение режима ТОР на проекты в Корсакове. Это по