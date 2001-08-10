Южносахалинцам предлагают военную службу по контракту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице пункт отбора на военную службу по контракту ведет прием граждан в возрасте от 18 лет с категориями годности к военной службе А и Б. Тем, кто желает поступить на военную службу по контракту, следует обратиться в военный комиссариат, рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, медицинское освидетельствование проводится в поликлинике по месту регистрации. Для тех, кто состоит на воинском учете в военном комиссариате Южно-Сахалинска, медицинское освидетельствование проводится в поликлинике №4 (ул. Комсомольская, д. 200).

Тем, кто состоит на воинском учете в других военных комиссариатах Сахалинской области, после прохождения медицинского освидетельствования необходимо прибыть в пункт отбора для подачи заявления (адрес пункта: ул. Комсомольская, д. 219).

В военном комиссариате Южно-Сахалинска отмечают, что контракт заключается на срок от трех месяцев до года (или более).

Единовременная выплата после заключения контракта составляет 495 тыс. рублей. Размер ежемесячной выплаты после прохождения подготовки (зависит от звания, стажа и категории) - от 190 до 400 тыс. руб.

Также служащим предоставляются бесплатный билет на отдых в любое место страны; отпуск до 75 дней; ежемесячная выплата 5 тыс. руб. с индексацией пожизненно; компенсация коммунальных платежей 50% и т.д.

При убытии на СВО (в течение одного месяца) выплачивается единовременная материальная помощь от правительства Сахалинской области в размере 300 тысяч рублей.

При заключении контракта сроком на 1 год и более, дополнительно начисляется единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей в соответствии с указом президента Российской Федерации.

С более подробной информацией можно ознакомиться в военном комиссариате Южно-Сахалинска по телефону 75-41-00.