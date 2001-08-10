Тихоокеанское
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10:51, | Новости общества Сахалина и Курил

В Луговом пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города в четверг, 26 января, приглашает на выездной прием жителей планировочного района Луговое. На вопросы граждан ответят представители департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием состоится завтра в 16.00 в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Гайдука, 1.

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