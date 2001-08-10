В 24 школах Сахалинской области идет курс начальной военной подготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ученики восьмых классов изучают военную историю страны и российской армии. Занятия проводятся в формате внеурочной деятельности, упор делается на теоретические и практические знания. Новый курс проходят почти 800 школьников Сахалина и Курил, рассказали ТИА "Острова" в регионалном правительстве
Один из первых уроков начальной военной подготовки провели сегодня для восьмиклассников южно-сахалинской школы №8 имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова. В занятии приняли участие военнослужащие, а также первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Владислав Епифанов и министр образования региона Анастасия Киктева.
- Воинская честь и достоинство - это неотъемлемые качества российского военнослужащего. Военнослужащий с честью и достоинством несет высокое звание защитника Отечества. Чтобы выполнять боевые задачи, каждый солдат должен быть хорошо экипирован, - начал урок учитель ОБЖ школы №8 Вадим Ким.
Педагог рассказал школьникам об элементах снаряжения российского солдата со времен Великой Отечественной войны и до наших дней. У ребят была возможность примерить тактические наушники, противоосколочный костюм и защитный шлем. На последующих уроках школьники научатся разбирать и собирать автомат Калашникова.
- Мне больше всего понравилась интерактивная часть урока. Я впервые надела бронежилет, он тяжелый, но вес распределяется удобно. Теорию про экипировку тоже было интересно вспомнить, - поделилась ученица школы №8 Юлия Дружинина.
Военную историю изучают и юные курильчане. В центре детских инициатив, в школе села Рейдово, восьмиклассники встречаются два раза в неделю. Занятия в районе проводят педагоги с боевым прошлым. Учителям хорошо известны основы огневой, строевой и тактической подготовки. С четвертой четверти этого учебного года уроки начальной военной подготовки будут проходить также школьники села Буревестник Курильского района.
- Создание курса - наша региональная инициатива. Специалисты института развития образования Сахалинской области и регионального министерства образования провели серьезную работу, разрабатывая модуль, который мы успешно на первом этапе внедрили в наших образовательных организациях. Мы видим большой интерес со стороны школьников к новой дисциплине, - отметила министр образования островного региона Анастасия Киктева.
Чтобы преподавать основы НВП, порядка 30 островных педагогов прошли специальное переобучение, включающее теоретические занятия и отработку практических навыков.
Напомним, курс по начальной военной подготовке появится во всех школах страны со следующего учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В школах будут вводить курсы начальной военной и военно-морской подготовки для 5-9-х классов и практические полевые занятия.
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