В Южно-Сахалинске оперативно устранили дефекты асфальта на двух десятках дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава города Сергей Надсадин дал поручение выполнить основной объем работ по устранению дефектов дорожного полотна на городских улицах до 20 января. Задачу, поставленную мэром, подрядные организации выполнили, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы оперативно провели с помощью технологии литого асфальта, которая позволяет устранять локальные дефекты не дожидаясь весны.
В общей сложности отремонтировано около 300 квадратных метров дорожного полотна. Ремонт проведен на участках ул. Амурской, Бумажной, Горького, Дзержинского, Железнодорожной, Карла Маркса, Красной, Колодезной, Комсомольской, Ленина, Лермонтова, Фабричной, Поповича, Пуркаева, Сахалинской, Тихоокеанской, Физкультурной, Холмской, Чехова, пр. Победы, а также в селе Дальнем на ул. Алых роз, ул. Большая Полянка, 1-я Московская.
- С работами оперативно справились три подрядные организации, которые работают с литым асфальтом. В данный момент работы не ведутся из-за низких температур, далее, при необходимости, они будут продолжены, - комментирует начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко .
Мониторинг состояния дорог проводят сотрудники департамента общественной безопасности и контроля, подрядным организациям, занимающимся содержанием улично-дорожной сети, выдаются предостережения о необходимости принятия мер по устранению выявленных дефектов. Затем приводятся контрольные мероприятия.
- Нам предстоит до 31 января провести мониторинг качества выполненных работ по ремонту. Работа по выявлению выбоин на дорогах будет продолжена, всю информацию будем оперативно передавать дорожным службам, - сообщил начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля Максим Лебедев.
Напомним, проведение текущего ремонта методом литого асфальта - временная мера по поддержанию дорог в безопасном состоянии до наступления среднесуточных плюсовых температур, когда начинаются основные дорожные работы. Технология позволяет устранить локальные деформации дорог при температурах до -15 градусов.
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