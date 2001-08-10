Подвалы многоквартирных домов Южно-Сахалинска проверят на захламленность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 24 января на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 40 рабочих и 120 единиц техники. За сутки на северный и южный полигоны вывезены более 4000 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В дневное время на работах будут задействованы 131 спецмашина и 134 рабочих. Дорожные службы находятся в состоянии готовности на случай изменения погодных условий. Сейчас обстановка на дорогах города стабильная.
Контроль за качеством расчистки УДС выполняют специалисты отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передать сведения о неудовлетворительном состоянии городских дорог: звонки принимают в диспетчерской департамента по телефону 300-475.
Сегодня сотрудники отдела муниципального жилищного контроля проведут обследование подвальных помещений многоквартирных домов на ул. Горького, ул. Тихоокеанской, пр. Мира, а также в Дальнем. Кроме того, специалисты продолжают адресно отрабатывать заявки горожан по содержанию управляющими компаниями дворовых территорий.
Сообщать о фактах некачественной расчистки придомовых территорий, входных групп можно на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) и в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
Утром на городские маршруты вышли 178 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта онлайн можно на сайте. О нарушениях в движении автобусов на маршрутах нужно сообщать по телефону единого оператора: 55-65-15.
Актуальная информация о дорожной обстановке на улицах постоянно обновляется в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью.
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